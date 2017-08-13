أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها الرقابية على المسالخ وحظائر المواشي وأسواق الأغنام

متابعات – فجر

كثفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على المسالخ وحظائر المواشي وأسواق الأغنام بالعاصمة المقدسة للتأكد من جاهزيتها للإيفاء بحاجة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وقد قام أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ظهر اليوم بجولة تفقدية على منطقة الحظائر والمسالخ، رافقه خلالها عدد من المسؤلين بأمانة العاصمة المقدسة للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وشملت الجولة المسالخ وأسواق الأغنام بالكعكية، حيث وقف المسؤولين خلالها على آخر استعدادات هذه الصالات وتجهيزاتها وجميع مرافقها والمراحل التي تمر بها الذبائح وطرق الكشف البيطري وعملية دعمها بالكوادر المدربة والأطباء البيطريين، كما شاهدوا المرافق المحيطة بها ومواقف السيارات ودورات المياه وحظائر المواشي، مع التأكيد على ضرورة إتباع كافة الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية لضيوف الرحمن، وأهمية تحري تطبيق الاشتراطات الصحية ومتابعة عملية الذبح العشوائي التي تتم خارج المسالخ النظامية وضرورة مكافحة هذه الظاهرة المضرة.

وأكد أمين العاصمة المقدسة بأن الأمانة تسعى إلى تطوير كافة قطاعاتها ومرافقتها الخدمية، خاصة في ظل العناية والدعم الكبيرين واللذين تلقاهما الأمانة ومشاريعها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – ، حيث وضعت الأمانة أفضل التجهيزات في المسالخ مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين والطرق الآلية التي يتم بواسطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، مشددا على ضرورة تحري واتباع كافة الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن.