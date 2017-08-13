الدكتور ماهر المعيقلي يستقبل ضيوف الرحمن بالهدايا

متابعات – فجر

ضمن من حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في موسمها الخامس، قام فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بتوزيع الهدايا على ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

وعبر ضيوف الرحمن عن بهجتهم وسعادتهم بما لاقوه من الحفاوة والتقدير منذ وصولهم إلى هذه البلاد المباركة ورفعوا شكرهم لحكومتنا الرشيدة – حفظها الله -.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى عكس صورة مشرفة لهذا الدين القويم بوسطيته واعتداله وانبثاق كل مناشط الحرمين الشريفين على ضوء العقيدة السمحة والاعتدال الذي تميزت به هذه الأمة في حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بالكلمة الطيبة والأخلاق القويمة والتعامل الحسن.