وظائف معيدين بجامعة الملك فيصل

واس – فجر

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى معيد ومحاضر بكليات الجامعة، وترغب شغلها بمواطنين (ذكور وإناث) بشرط الحصول على درجة لا تقل عن 70% من اختبار القدرات العامة للجامعيين، إضافة للشروط الموضحة أدناه.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله النفيعي أن الأولوية ستكون للمميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وخريجي الجامعات العالمية التي تعترف بها وزارة التعليم وفقاً للشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة 70% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين، الذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم والمحدد بتاريخ 24/‏ 1/‏ 1439هـ.