بعد 22 سنة.. إعتقال روائي صيني لارتكابه جريمة ذبح أربعة أشخاص

وكالات – فجر

اعتقلت السلطات الصينية الروائي والشاعر ليو يونجبياو عن ارتكابه جريمة ذبح أربعة أشخاص قبل 22 عاما في دار ضيافة في إقليم جيجيانج بشرق البلاد.

وأكدت الشرطة في مدينة هوتشو بالإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء أن المؤلف 53/ عاما/ اعترف بجريمته.

ونقل موقع ” سيكسث تون ” الإلكتروني عن ليو قوله: ” لقد كنت انتظركم طوال هذه الفترة”.

وارتكب ليو الجريمة بمساعدة أحد أصدقائه (64 عاما).

وقال الموقع وصحيفة ” تشاينا ديلي ” إن الوسائل الجينية الحديثة وتحليل بصمات الأصابع قادت الشرطة إلى الثنائي المجرم.

ويعتقد أنهما سرقا وقتلا أحد الضيوف في الفندق في عام 1995 لأنهما كانا بحاجة إلى المال.

ولإخفاء الجريمة، قاما الاثنان بقتل مالكي دار الضيافة وحفيدهما (13 عاما).

وأعلن الروائي في كتاب عام 2010 أنه يريد كتابة رواية مرعبة بعنوان” الكاتبة الجميلة التي تقتل” الذي سيتم تحويله إلى فيلم.

وكتب ليو: ” أريد أن أكتب رواية عن كاتبة جميلة قتلت أشخاصا كثيرين ..”

ونشر ليو عدة كتب وجرى تحويل رواية رومانسية صدرت عام 2014 إلى مسلسل تلفزيوني من 50 حلقة.