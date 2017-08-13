أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الجندي الشريفي

واس – فجر

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، تعازي القيادة الرشيدة ، وسمو أمير المنطقة لوالد وأسرة الجندي أول وليد بن إبراهيم شريفي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في قطاع العارضة بمنطقة جازان ،سائلاَ الله تعالى أن يتقبله في الشهداء‪.‬

وعبّر سموه خلال زيارته لأسرة شريفي بمنزلهم بمحافظة أبوعريش، عن الفخر والاعتزاز بما يقوم به منسوبو مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة ومقدساتها .‬

وقد عبر ذوو الشهيد وليد شريفي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على مواساتهم وعزائهم ،مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان .‬

حضر زيارة العزاء، مدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومحافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبدة وعدد من المسؤولين‪..