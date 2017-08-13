سيول بالمحافظات التهامية بعسير .. و “المدني” يُحذّر من التقلبات الجوية

متابعات – فجر

شهدت المحافظات التهامية في منطقة عسير بعد عصر اليوم الأربعاء أمطار غزيرة ومتوسطة شملت محايل والمجاردة وقنا وبحر أبو سكينة ومحافظة رجال ألمع سال على إثرها عدد من الأودية في قنا ورجال ألمع.

من جانبها أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق عقبة الصماء التي تربط بين مدينتي أبها ورجال ألمع لغزارة الأمطار، ووجهت خلال حسابها الرسمي باستخدام عقبة شعار وعقبة ضلع كطرق بديلة.

كما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من المخاطر المصاحبة للأمطار والسيول التي تشهدها غالبية محافظات المنطقة بعد توافر معلومات باستمرار التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، على ضوء ما يرد من الرئاسة العامة للأرصاد ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية وتجمعات المياه، وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية.