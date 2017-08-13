حرس الحدود جازان يحبط محاولة تهريب ما يقارب النصف طن حشيش المخدر

متابعات_فجر

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه في إطار مايقوم به رجال حرس الحدود من مهام في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية فقد تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الدائر بمنطقة جازان اليوم ،إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

جاء ذلك بعد رصد مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف وكان مجموع ماقبض عليه (495.50) جراماً من مادة الحشيش المخدر، و إحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .