“التجارة ” تداهم إستراحة تديرها عمالة مخالفة وتضبط 6806 منتج مقلد برفحاء

متابعات_فجر

داهمت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة رفحاء مع الفرق الأمنية المشتركة إستراحة يعمل فيها مقيمين من جالية عربية على إعداد ملحقات هواتف ذكية مقلدة ومستخدمة وبيعها على أنها أصلية وجديدة بعد تزوير معلومات التصنيع.

وضبطت الفرق الرقابية (2000) شاحن جوال مستعمل ومقلد، يتم تجهيزه وبيعه على أنه جديد و (2000) بطارية جوال مقلدة وعدد (2800) جوارب تالفة لأجهزة منوعة، وستة هواتف ايفون مقلدة. وبلغ المجموع الكلي للمضبوطات (6806) منتج تمت مصادرتها واتلافها، واستدعاء مالك المنشأة إلى فرع الوزارة لإستكمال الإجراءات النظامية قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش التجاري والتقليد. وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.