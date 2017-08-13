الصحة تُدشن مشروع إستراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي بالمملكة

متابعات_فجر

دشنت وزارة الصحة بحضور معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة مشروع استراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي بالمملكة كأحد مسارات برنامج المشاركة المجتمعية بـ “الصحة”.

ويأتي هذا المشروع معززا للشراكة المجتمعية بين القطاعات الثلاث في التطوع الصحي وخدمة المجتمع. وتفعيل دور الممارسين الصحيين في تقديم الخدمة التطوعية الصحية، ومحققا لرؤية المملكة 2030.

ويهدف المشروع إلى معرفة واقع التطوع الصحي في المملكة وتحديد اصحاب المصلحة وأدوارهم في التطوع الصحي، وبناء استراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي وتحديد أولويات مبادرات التدخل وتحديد نماذج تطوعية للممارسين الصحيين وجمع عدد من التجارب العالمية في التطوع الصحي.

وقد أقام فريق المشروع عقب التدشين ورشة عمل مع أصحاب المصلحة كأولى فعاليات هذا المشروع وبرامجه لدراسة الواقع وتحديد الاحتياج وتعميق التعاون وتعظيم الأثر للتطوع الصحي في المملكة، شارك فيها معالي وزير الصحة، وقد أثمرت الورشة في تعزيز سبل التعاون والتنسيق والتواصل بين الجميع.

حضر حفل التدشين عددا من الجهات ذات العلاقة الحكومية والخيرية والخاصة والأفراد، كالهيئة السعودية للتخصصّات الصحية وهيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعددا من كليات الطب والمستشفيات الجامعية والمراكز التطوعية والجمعيات الصحية الخيرية وعددا من الفرق الطبية التطوعية ومستشفيات القطاع الخاص.