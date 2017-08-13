جمرك ميناء الملك عبدالله يُحبط محاولة تهريب أكثر من 32 كيلو من الكوكايين

متابعات_فجر

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ محاولة تهريب كمية كبيرة من “الكوكايين” بلغت (32.379) اثنان وثلاثون كيلوجرام وثلاثمائة وتسع وسبعون جرام عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله محمد المحمادي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “دجاج مجمّد” محمولة داخل حاويات مبرّدة، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها تمكّن الجمرك من كشف وإحباط محاولة تهريب تلك الكمية من “الكوكايين” حيث عُثر عليها مُخبأة ضمن الإرسالية .

وأشار المحمادي إلى أن هذه المحاولة التي تم إحباطها تُعد الثالثة خلال أقل من أسبوعين حيث أحبط الجمرك مؤخرًا محاولتين لتهريب كمية كبيرة من “الكوكايين” بلغت (206) كيلوجرام، كانت مُخبأة في إرساليتين مماثلة لهذه الإرسالية .