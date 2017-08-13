الخدمة المدنية تعلن عن مدة اجازة عيد الأضحى المبارك

واس-فجر:

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام 1438هـ تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 02-12-1438هـ، ويستأنف العمل عقب الإجازة – بإذن الله – يوم الأحد الموافق 19-12-1438هـ ولمدة 16 يوماً بحسب تقويم أم القرى.

وأشارت الوزارة إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك “بدايةً ونهاية”ً نُظمت بالمادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإجازات ـ حيث تبدأ العطلة ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه (حسب ما نصت عليه المادة الرابعة / ج من اللائحة)، مشيرة إلى أن ذلك نُص عام إلا أن ذات اللائحة لم تغفل حالات وقوع الإجازة بداية ونهاية يوم عمل واحد.

ولفتت إلى أنه في هذه الحالة تعامل الإجازة وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من تلك اللائحة (إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية).