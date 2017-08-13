أكثر من 24 ألف استفادوا من خدمات مركز التأهيل الطبي ببيشة

متابعات-فجر:

ذكرت “صحة بيشة” أن أكثر من 24 ألف استفادوا من الخدمات الطبية التي يقدمها مركز التأهيل الطبي ببيشة خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام 2017م، حيث بلغ عدد المرضي المستفيدين من العلاج الطبيعي 21770 مريضاً، وعدد المرضى في قسم العلاج الوظيفي 2380 مريضا، في حين بلغ عدد الاطراف الصناعية المنجزة خلال نفس الفترة 23 طرفا صناعيا.

كما بلغ عدد الملزمة الطبية التي قدمت للمرضى أكثر من 580 ملزمة طبية جاهزة عبارة عن عكازات واحذية طبية واحزمة ظهر منها 34 جهازاً تقويمياً.

ويعمل بقسم الاطراف الصناعية 2 من فنيي الاطراف الصناعية ولديهم الخبرة المتميزة، وقد تم توفير جميع مستلزمات الاطراف الصناعية.

ويعتبر مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة واحداً من الثلاثة المراكز الاولي التي أنشأتها الوزارة، ويضم عدد من الاقسام وهي: قسم العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – والاطراف الصناعية.

كما توجد اقسام تنويم لمرضى التأهيل رجال ونساء تضم 28 سرير، ويوجد بالمركز اجهزة متطورة في مجال العلاج المائي، ويقدم المركز خدماته المتطورة لمرضى التأهيل تحت اشراف مجموعة من الاطباء وأخصائيين وفنين في العلاج الطبيعي، ويخدم المركز منطقة جغرافية شاسعة تشمل بيشة وتثليث ورنية والعلايا والبشائر، كما يستقبل بعض الحالات المحولة من عسير والباحة، وهو مهيأ لاستقبال الذين يعانون من الاعاقة والمحتاجين للعلاج الطبيعي التأهيلي من كبار السن والمصابين جراء الحوادث المرورية.