رغم احتمال غيابه عن إياب كأس السوبر الأسباني…رونالدو ينافس على جائزة أوروبية

متابعات-فجر:

سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحاً للتتويج بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، في منافسة مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الثلاثاء.

وقاد رونالدو حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2016، فريقه إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتوج هدافاً للمسابقة برصيد 12 هدفاً.

كما توج الأسبوع الماضي مع النادي الملكي بلقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي حامل لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” (2-1).

وفي حال اختياره أفضل لاعب في أوروبا، سينال رونالدو (32 عاماً) اللقب للمرة الثالثة، وينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حالياً مع ميسي، علماً أنّ هذه الجائزة بدأت تمنح منذ العام 2011.

ويتنافس رونالدو وميسي منذ أعوام على الجوائز الفردية في كرة القدم، لاسيما جائزة الكرة الذهبية التي يهيمنان عليها منذ 2008.

أما بوفون قائد يوفنتوس، فبلغ مع فريقه نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وخسر أمام ريال مدريد 1-4.

وستعلن هوية أفضل لاعب خلال احتفال يقام في موناكو في 24 أغسطس الحالي، على هامش سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال لموسم 2017-2018.

وكشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء ترتيب اللاعبين في المراكز من الرابع حتى العاشر، وكان على الشكل الآتي:

4- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

5- الألماني طوني كروس (ريال مدريد)

6- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)

7- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)

8- الفرنسي كيليان مبابي (موناكو)

9- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

10- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)