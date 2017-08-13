الداخلية توضح للمواطنين شروط وإجراءات السفر إلى البوسنة والهرسك

متابعات_فجر

أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن سفارة المملكة العربية السعودية في سراييفو تلقت عدة استفسارات هاتفية وخطية من بعض المواطنين السعوديين حول (السماح بدخول مواطني المملكة العربية السعودية إلى جمهورية البوسنة والهرسك بدون تأشيرة)، وأفادت السفارة بأنها تلقت مذكرة وزارة خارجية البوسنة والهرسك المتضمنة بأنه (لا يسمح بدخول مواطني المملكة إلا عن طريق رحلة مباشرة من المملكة إلى البوسنة والهرسك فقط) .

كما أشار اللواء الدكتور المرعول أن دخول مواطني المملكة للبوسنة والهرسك تتم بما يلي: • الحصول على تأشيرة دخول إلى البوسنة والهرسك .

• الدخول لحاملي التأشيرة (شينغين) الصالحة والمتعددة أو تأشيرة إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو رخصة الإقامة الملائمة في الدول الموقعة على اتفاقية (شينغين) أو دول الاتحاد الأوروبي، وعن طريق هذه الدول (الدول الموقعة على اتفاقية شينغين أو دول الإتحاد الأوروبي) مباشرة إلى البوسنة والهرسك فقط .

• حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة .

وتستحسن السفارة حصول الزائر على تأشيرة الدخول إلى البوسنة والهرسك وضرورة الالتزام بمدة الإقامة التي تمنح له عند منفذ القدوم حتى لا يتعرض للمسائلة .