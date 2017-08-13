وصول 524536 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ 536ر524 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة أمس 995ر21 حاجاً، فيما غادرها لمكة المكرمة 847ر33 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 691ر341 مسافراً ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندنونيسية وعددهم 639ر39 حاجاً, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 793ر182 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 624ر177 حاجاً .