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العنزي مشرفاً بالإدارة العامة لشؤون المراكز الصحية

2 تعليقات

  1. غير معروف

    ونعم الرجل ويستاهل ابو خالد رجل يخدم وطنه من خلال وزارة الصحه بكل امانه واخلاص

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  2. ضيف الله

    كفو ابوخالد تستاهل الرجل المناسب فى المكان المناسب الله يوفقك

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