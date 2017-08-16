العنزي مشرفاً بالإدارة العامة لشؤون المراكز الصحية

متابعات – فجر :

أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة الصحة أ. عايض بن سعود الحارثي قراراً إدارياً بتكليف أ. احمد بن علي العنزي مشرفاً بالإدارة العامة لشئون المراكز الصحية بالوزارة.

ويعد العنزي احد الكفاءات الفنية والإدارية المميزة ، اذ شغل سابقاً مديراً لعدة مراكز صحية ومن ثم كلّف بالاشراف على القطاع الصحي الشرقي لمدينة الرياض حتى تم تكليفه مديراً لشؤون المراكز والقطاعات الصحية بصحة الرياض .ووعد العنزي القيادات في وزارة الصحة ببذل مزيداً من الجهد والعطاء وتقديم مايمكن تقديمة للنهوض بمستوى خدمة الرعاية الصحية الأولية للمرضى والمراجعين.