الأسباب الشائعة للإصابة بمرض السكتة القلبية

متابعات – فجر :

النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكتة القلبية بشكل كبير وذلك حسب ما أثبتته الأبحاث والدراسات العلمية بسبب التعب المفرط والاجهاد المستمر اللواتي يتعرضن له طوال اليوم في حياتهن.السكتة القلبية تختلف كثيرًا عن النوبة القلبية فهي اشد خطورة وهي التي تؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ نتيجة توقف عضلة القلب وبالتالي يقف القلب عن الخفقان. وقتها تقف وظيفته ولا يصل الأكسجين إلى الجهاز التنفسي ويمنع تدفق الدم إلى الدماغ. بينما النوبة القلبية فهي توقف جزء بسيط من عضلة القلب ولكن ليس توقف كامل للخفقان ومن الممكن أن تشفى منه المريضة. السكتة القلبية تحدث أحيانًا بعد الشفاء من النوبة القلبية أو خلال حدوثها. هناك عدة أسباب للإصابة بمرض السكتة القلبية سوف نتناولها معًا عزيزتي المرأة.1- الرجفان البطينيمن أهم الأسباب الرئيسية لإصابة الجسم بالسكتة القلبية هو الرجفان البطيني و هو عبارة عن وجود اضطراب وخلل في النظم القلبية أي عدم خفقان القلب بشكل طبيعي و يسبب ارتجاف للقلب بصورة غير منتظمة و بشكل سريع. هذا يجعل القلب يقوم بضخ الدم بنسبة قليلة جدًا أو أنه يتوقف عن ضخ الدم تمامًا. قد يسبب الرجفان البطيني التهاب في مما يتسبب في تهيجها بنسبة كبيرة وتموت الخلايا الموجودة فيه وتترك آثار ندبات تقوم بتلف نظم القلب وتجعل عضلات القلب تتوقف بشكل مفاجئ. يؤدي الرجفان البطيني إلى حالة الوفاة بنسبة عالية إذا لم يُعالج بسرعة شديدة.2- الإجهاد البدنيمن أبرز أسباب الإصابة بالسكتة القلبية أيضًا هو تعرض المرأة للتعب البدني الشديد والإجهاد المفرط والإرهاق الحاد وذلك لأن الإجهاد البدني قد يسبب مشاكل عديدة للنظم الكهربائية للقلب فيقوم القلب بإطلاق مستويات بطيئة للغاية للإشارات الكهربائية. ربما تتوقف هذه الإشارات، أو يحدث عدم استجابة القلب لهذه الإشارات. يقوم الجسم بإفراز الأدرينالين المسبب للسكتة القلبية. يحدث توقف لإشارات الكهرباء للقلب بسبب انخفاض معدلات نسبة البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم في الدم وذلك لأن هذه المعادن الغذائية من أهم الأسباب التي تجعل النظم الكهربائية تعمل بشكل منتظم وسليم. عند ضعف هذه المعادن قد يحدث خلل في الإشارات الكهربائية للقلب وبالتالي يحدث سكتة قلبية مفاجئة لذلك انتبهي سيدتي.3- نقص الأكسجين والسوائل والسكرهناك سبب غير متوقع وكامن في حدوث ومنها النقص الحاد في الأكسجين الذي ينتتج عن انسداد وتضييق الشرايين التاجية وبالتالي يحدث اضطرابًا وخللًا في دقات القلب مما يسبب رجفان بطيني وتوقف عضلة القلب. نقص السوائل أيضًا في الدم من أهم أحد الأسباب الخفية للإصابة بالسكتة القلبية وذلك لأن النقص في السوائل قد يسبب مشاكل في الدورة الدموية وضعف تدفق الدم إلى القلب وبالتالي يكون القلب فارغًا ولا يستطيع ضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. يسبب نقص السوائل في الدم حدوث نزيف داخلي ينتج عنه الإصابة بالسكتة القلبية.4- حدوث خلل في نسبة السكر أما الانخفاض أو الارتفاع في نسبة في الدم من أهم المسببات للإصابة بالسكتة القلبية حيث أن زيادة مستويات السكر في الدم قد يسبب إفراط لهرمون الأنسولين فتتأثر عضلة القلب وتتوقف. الانخفاض في معدلات السكر في الدم أيضًا قد يؤدي إلى حدوث إغماء وغيبوبة نتيجة تدفق نسبة السكر للدماغ وبالتالي تتوقف عضلات القلب ويحتاج الجسم لمحاليل من سكر الجلوكوز لتعويض النسبة المنخفضة في الدم. لذلك احرصي سيدتي على انتظام نسبة السكر وألا تكون عالية أو منخفضة لتجنب حدوث سكتة قلبية.5- أسباب وراثيةقد تنتقل الجينات الوراثية للمصابين بالقلب من الآباء إلى الأبناء ويحدث لديهم اضطرابات وعدم انتظام لنظم . قد يكونوا مصابين بمرض الشريان التاجي وهو عبارة عن انسداد في هذه الشرايين التاجية نتيجة ترسب بعض المواد الشمعية التي تسمى اللويحات على جدار عضلات القلب و تمنعه من مضخة الأكسجين إلى الدماغ. قد يكون أسباب الإصابة بمرض السكتة القلبية تناول الكحوليات والمواد المخدرة أيضًا.هناك أعراض قد تشعر بها المرأة عندما تصاب بمرض السكتة القلبية وهي آلام حادة في الصدر والأكتاف. الشعور بعدم مرور الدم في الجسم، حدوث اضطرابات في ضربات القلب. إذا شعرتِ بأحد هذه الأعراض فلابد من الذهاب للطبيب المختص لعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة قبل أن يتطور المرض ويصل لمرحلة خطيرة.