مقتل 4 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح شمال شرقي ديالى

متابعات – فجر :

أفادت الشرطة العراقية ، أمس الثلاثاء، بمقتل 4 من عناصرها بينهم ضابطان في هجوم شنه تنظيم داعش على نقطة تفتيش للجيش العراقي في إحدى المناطق شمال شرقي محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد). وقالت المصادر، إن مسلحين في تنظيم داعش هاجموا نقطة تفتيش للجيش العراقي في قرية امام ويس، والواقعة على أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة ما أسفر عن مقتل 4 من منتسبي النقطة بينهم ضابطان برتبتي ملازم ونقيب.وتشهد مناطق بمحافظة ديالى اضطرابات أمنية وأعمال عنف واغتيالات وتفجيرات بشكل شبه يومي يقود جزء منها تنظيم داعش والآخر ناجم عن الصراعات بين الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق بالمحافظة.