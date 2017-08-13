” شرطة رفحاء” : القبض على سارقي المشغولات الذهبية و الجوالات من منزل مواطن

متابعات – فجر :

ألقت شرطة محافظة رفحاء، القبض على ثلاثة جناة تورطوا بسرقة مصوغات ذهبية وأجهزة جوال وساعات يد من منزل أحد المواطنين، وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد دكتور عويد بن مهدي العنزي، أن شرطة محافظة رفحاء من مواطن في العقد الثاني من العمر، عن تعرض منزله للسرقة وسرقة مصوغات ذهبية وعدد من أجهزة الجوال وساعات اليد ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت الجهات المختصة في شرطة المحافظة من تحديد شخصية الجناة والقبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر حيث تم اتخاذ الإجراءات التحقيقية والاستدلالية اللازمة حسب ما نصت عليه نصوص نظام الإجراءات الجزائية وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة .