” علماء اليمن” يشكرون المملكة على حسن الضيافة والاستقبال ورعاية الحجاج

متابعات – فجر :

يحرص الإعلام الذي يستهدف المملكة على بث أكاذيب وافتراءات تتمحور حول هدف التشغيب على المملكة العربية السعودية، في كل موسم حج، وهو سلوك درجت عليه إيران وملاحقها الإعلامية وأياديها وأذرعها في المنطقة، وفي هذا الإطار يطلق الحوثيون الأكاذيب والافتراءات على المملكة منذ انقلابهم على الشرعية في 2014م ففي العام التالي 2015م نظموا مظاهرات وخرج أنصارهم بالسلاح وبملابس الإحرام ويمضغون القات يطوفون حول مجسم بشكل الكعبة بصورة هزلية، عكست استخفافهم بأقدس مقدسات المسلمين أثارت استياء المسلمين في كل مكان، وكان لعلماء اليمن مواقف مشرفة، بينوا من خلالها الكذب والزيف الذي تبثه وسائل إعلام الانقلابيين عن موقف المملكة من الحجاج الوافدين من اليمن، وفندوا تلك المزاعم في حينها ولنا اليوم لقاء مع بعضٍ منهم للرد على تلك المزاعم وتكذيب الشعارات التي يتخفى وراءها الانقلابيون وأسيادهم الإيرانيون.

معالي وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية أثناء جولته في المنفذ بعد اطلاعه على ما تم إنجازه رد على تلك الافتراءات قائلاً: التقينا بالإخوة في الجمارك والجوازات ونقول للشعب اليمني ولحجاج اليمن أهلاَ وسهلاً بكم في أرض الحرمين الشريفين ..ترحب بكم أكبر ترحيب وتفتح صدرها لحجاج بيت الله الحرام، الوافدين من اليمن، وقد رأينا اليوم كافة التسهيلات في المنفذ وفي هذا المقام نرفع آيات الشكر بعد الله عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وللقيادة السعودية وللجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء كانت الجوازات أو الجمارك التي ترافقنا في هذه العملية العبادية البحتة – في إشارة إلى حرص المملكة على تحييد مناسك الحج عن الخلافات السياسية وتكذيب ما يشيعه الانقلابيون من أكاذيب وافتراءات – وأشاد معالي الوزير بالطاقم العامل في المنفذ من جوازات وجمارك وعاملين وبحرصهم على تقديم كافة التسهيلات للحجاج القادمين من اليمن قائلاً: وجدنا هنا رجالاً استنفدوا جُل وقتهم من أجل خدمة الحجاج الوافدين من اليمن، يواصلون الليل بالنهار وجدنا أكثر من 130 موظفاً في الجمارك وفي الجوازات، وجدنا مخيم واسع مزود بالتكييف والفرش لاستراحة الحجاج وسيارات الاسعاف وجدنا عيادات رجالية ونسائية مجهزة، كل هذه التسهيلات تتم على قدم وساق من وقت مبكر لاستقبال حجاج اليمن أتكلم لكم اليوم من المنفذ، لنقطع كل الافتراءات والشائعات، التي يشيعها الانقلابيون بأن هناك عرقلة للحجاج. وختم معالي الوزير حديثه لوسائل الاعلام قائلاً: اليوم أنا بصفتي وزيرا للأوقاف والوفد المرافق في المنفذ السعودي اطلعت على اللمسات الأخيرة التي قام بها الاخوة السعوديون لاستقبال الحجاج اليمنيين وسررنا بمستوى ما يبذلونه لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن.