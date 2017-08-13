” الخارجية البحرينية” : تصريحات وزير الخارجية الأمريكي غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق للحقائق

متابعات – فجر :

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين بأن تصريحات ركس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول مملكة البحرين بتاريخ 15 أغسطس 2017، غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق للحقائق، ومبنية على أسس ومعلومات غير صحيحة، مشددة على أن تاريخ مملكة البحرين متسم بالتعايش والانسجام الديني، وإن جميع البحرينيين بمذاهبهم المختلفة ومنهم أبناء الطائفة الشيعية قد خدموا وما زلوا يخدمون بلادهم كوزراء ونواب ومدعين وقضاة وصحفيين وأكاديميين ودبلوماسيين وضباط في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وتجار وطلاب وغيرهم، ويقدمون المصلحة الوطنية على أي امور اخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية بأنه لا يتم اعتقال أو حبس فرد سواء مواطن أو غيره، إلا بعد التحقق من الاشتباه في أنشطة إجرامية، وفقا لقوانين مملكة البحرين بغض النظر عن عرق أو طائفة أو جنسية أو جنس، مؤكدة على أن حكومة مملكة البحرين تقدم كافة الخدمات الاجتماعية وفرص العمل للجميع دون أي تمييز.

وأعربت الوزارة عن أملها من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الموقرة أن تقوم بالتواصل المباشر والرسمي حيال هذه المواضيع، وأن يتم تقصي الحقائق بدقة، وأن تقوم بتحليل الوقائع بطريقة متقدمة قبل أن يتم التصريح أو التعليق بما يتعلق بحكومة مملكة البحرين ومجتمعها.