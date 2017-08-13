متابعات – فجر :

سجل أحمد فتحي هدفا قاتلا قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني ليقود الأهلي لتعديل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على المصري البورسعيدي والفوز بكأس مصر لكرة القدم اليوم الثلاثاء محرزا الثنائية المحلية. وقبلها بثلاث دقائق عادل البديل عمرو جمال النتيجة لبطل الدوري بعد لحظات من نزوله أرض الملعب ليلغي هدف التقدم الذي سجله بديل آخر للمصري هو عبد الله بيكا في الشوط الإضافي الأول.