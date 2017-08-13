الهلال يحلي بسكري القصيم بالأربعة

فيصل الخليل – فجر – الرياض :

تخطى الهلال مضيفة التعاون بصعوبة بأربعة أهداف لثلاثة وذلك خلال مجريات الدور الثاني من دوري جميلفي الدقيقة 6 منع المصري عصام الحضري تسديدة قوية من عمر خريبين قبل وصولها للمرمى السكري، بالدقيقة 10 حاول المصري مصطفى فتحي الحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بينه وبين ياسر الشهراني وعبدالله الحافظ، لكن الهويّش أمر بمواصلة اللعب قبل أن تُظهر الإعادات أن الحكم اتخذ القرار السليم.

بالدقيقة 12 أهدر مصطفى فتحي فرصة إنفراد كامل بمرمى المعيوف، ليرد خريبين بعدها بدقيقتين بهدف هلالي بضربة رأس، مُستغلًا عرضية نموذجية من سلمان الفرج.

بالدقيقة 21 أضاف محمد البريك الهدف الثاني للزعيم الأزرق برأسية جديدة مُستغلًا عرضية خريبين، السيراليوني الحاج كامارا نجح في تقليص الفارق بعدها بخمس دقائق مُستغلًا بينية ماكرة كالعادة من المايسترو جهاد الحسين، بعدها بدقائق قليلة أخرج البرتغالي جوميز مهاجمه كامارا الذي أُصيب بشدّ عضلي في لقطة الهدف، وعوّضه باسماعيل مغربي القادم من الشباب هذا الصيف.

دياز رد على التغيير التعاون بتغيير هلالي اضطراري أيضًا في الدقيقة 33، فدفع بسالم الدوسري بدلًا من نيكولاس ميليسي المصاب بشدّ عضلي آخر، بعدها بدقيقتين فقط عادل مصطفى فتحي النتيجة وسجّل ثاني أهداف التعاون مُستغلًا تمريرة مقوّسة من ريّان الموسى.

السوبر إدواردو لم يدع التعاونيين يفرحوا بالتعادل كثيرًا وسجّل الثالث للهلال في الدقيقة 38 من ضربة رأس مُستغلًا عرضية ياسر الشهراني، ثلاث أهداف هلالية كلها بالرأس وظهر جليًا أن دياز درّب لاعبوه عليها كثيرًا مُستغلًا ضعف تعامل الحضري مع تلك اللعبات.

قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً ارتقى عبدالله الشمري لعرضية ممتازة من مصطفى فتحي ووضعها برأسه في مرمى المعيوف، ليمنح التعادل للتعاون وتصبح النتيجة 3/3 ويدخل الفريقان الاستراحة وهم عند نقطة البداية.

السوبر إدواردو أعاد الهلال للمقدمة للمرة الرابعة في الدقيقة 56 بتسديدة خاطفة من داخل مناطق السكري مُستغلًا عرضية أرضية ممتازة من ياسر الشهراني، بالدقيقة 63 أقحم دياز مهاجمه الأوروجوياني ماتياس بريتوس بدلًا من نوّاف العابد.

جوميز رد بتغييرين في الدقيقة 70 و73 بالزجّ بسعيد الدوسري ونايف الموسى على حساب مصطفى فتحي وريّان الموسى، بالدقيقة 82 أنهى دياز تغييراته بشكل دفاعي خالص، فأقحم محمد جحفلي على حساب عمر خريبين.

بقية الدقائق لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل ثلاث أهداف وضعته على مقدمة ترتيب فرق جميل بالنقاط الستة الكاملة، فيما تراجع نادي التعاون للمركز الثالث مؤقتًا، انتظارًا لنهاية مباريات الجولة الثانية.