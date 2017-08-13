وزارة الصحة و الجمعية الصحية لرعاية المرضى يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

متابعات – فجر :

عاجل .. معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم يوقع اتفاقية تعاون مع وزير الصحة معالي الدكتور توفيق الربيعة في مقر الوزارة وتهدف هذه الشراكة الى تقديم خدمات طبية مع مدينة الملك سعود الطبية وسيتم إنشاء برنامج دعم العمليات الجراحية وخدمة المرضى الذين لم يتمكنوا مت الحصول على الخدمة في الوقت المناسب او لعجزهم عن تحمل تكاليفها وكذلك تعزيز سبل التعاون في مجال الشراكة المجتمعية .. وفي ختام توقيع الاتفاقية قدم معالي الوزير شكره وتقديره لمنسوبي الجمعية على الجهد المميز الذي يبذلونه في مجال علاج المرضى المحتاجين، والمساهمة الفعالة في تخفيف معاناتهم والآمهم .. وثمن المدير العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري هذه الاتفاقية التي تخدم بشكل مباشر المرضى المحتاجين.