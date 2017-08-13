استعداداً لموسم الحج.. أمانة المدينة المنورة تضبط عدداً من المخالفات خلال الجولات الرقابية على الأسواق

متابعات – فجر :

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالتي الخدمات والبلديات الفرعية بتنفيذ 3348 جولة ميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومطابخ الإعاشة التي تقوم بإعداد وجبات للحجاج والمعتمرين وذلك منذ بداية انطلاق خطة الحج التي بدأت مطلع شهر ذو القعدة لهذا العام وشملت الجولات الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة والأسواق التجارية والنظافة العامة.حيث بلغ عدد الغرامات على المحلات المخالفة 745مخالفة وبلغت عدد الإغلاقات التي نفذتها الأمانة خلال شهر ذو القعدة الجاري 131 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبلدية وعدم تطبيقها اللوائح والتعليمات المنظمة لمثل هذا الأنشطة , وتم إنذار 1578 منشأة مع إعطائهم مهله لتصحيح المخالفات المرصودة، واستبعاد 23 عاملاً مخالفاً , وضبط أكثر من 2886 كيلو جراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة وإتلافها .

حيث استهدفت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال تنفيذها لخطة الحج ضمان سلامة الحجاج , والزائرين , والبيئة المحيطة بهم , وخلوها من جميع الملوثات دون الإخلال بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين , مع الأخذ بالإعتبار زيادة النشاط التجاري في المنطقة , وعدد الحجاج , وساعات وجودهم في مناطق الزيارة , والعمل على سهولة , وسرعة توفير الخدمات , وأدائها بما يحقق أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن .

و حشد خدمات الإصحاح البيئي في كل أنحاء المدينة المنورة من خلال التركيز على مجال خدمات النظافة العامة , و مواجهة الزيادة المتوقعة في كمية النفايات بالمناطق التي يتواجد بها الحجاج , ومراقبة الأسواق وتنظيمها , ومكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة والصناعة , والعمل على إبقاء شوارع وأحياء المدينة المنورة نظيفة على الدوام ومكافحة الحشرات بما لا يتعارض مع صحة الحجاج والمواطنيين ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية وكافة المحلات التي تتعلق بالصحة العامة .