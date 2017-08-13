سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يستقبل وفد الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد

متابعات_فجر

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم وفد الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد الذي زار سفارة المملكة برئاسة راعي الجامعة الدكتور معصوم يوسف زاي، ورئيسها الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

ورحب المالكي بوفد الجامعة شاكراً لهم هذه الزيارة التي تأتي في إطار الجهود المبذولة في سبيل خدمة الجامعة الإسلامية العالمية والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية.

وقدم رئيس الجامعة الدكتور الدريويش التهنئة للسفير المالكي على نيله الثقة السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ في تعيينه سفيراً بجمهورية باكستان الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الدور الذي تضطلع به الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والإسلامي والعالمي كون عالمية الجامعة وما تحقق لها بحمد الله من تقدم وتطور وجودة عالية وما تعيشه من نهضة علمية وأكاديمية.

هذا وقدم السفير المالكي الشكر والتقدير لوفد الجامعة، وأشاد بالدور المناط بها وما تقدم من خدمات جليلة موفقة لخدمة للعلم وأهله والإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.