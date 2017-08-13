صحة جدة : مناظرة أكثر من 253 ألف حاج عبر مراكز المراقبة الصحية

متابعات_فجر

أعلنت صحة جدة أن إجمالي عدد الحجاج الذين جرى مناظرتهم عبر مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي بلغ (253.450) حاج وذلك منذ بداية موسم الحج حتى الآن.

وأبانت أن عدد الحجاج الذين طعموا ضد شلل الأطفال بلغ (96.704) حجاج، فيما بلغ عدد من طعموا بلقاح الحمى الشوكية في بلد الحاج (213.126) حاجا، أما عدد المطعمين باللقاح الوقائي فقد بلغ (62.255) حاجا، موضحةً أنه فيما يخص الجانب العلاجي لمراكز المراقبة الصحية بالمطار بلغ عدد المراجعين من الحجاج والعمالة الموسمية (10.877) مراجعا وعدد (39 ) مراجعا لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الاسلامي ، كما أجريت عملية إنعاش قلبي واحدة لحاج سبعيني، كذلك قام فريق الفسح الصحي بفسح (454) طائرة و(237) سفينة .

وفي نفس السياق جرى تدعيم مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الاسلامي بعدد من الكوادر الطبية والفنية والإدارية من مختلف التخصصات والفئات حيث يتم العمل على مدار الساعة خلال موسم الحج، إضافة إلى تجهيز غرف عزل أولية بالمراكز الطبية وتوفير عيادات إنعاش قلبي رئوي عالية التجهيز وتوفير غرف عزل مجهزة بأجهزة تنقية الهواء في جميع المراكز خدمة لحجاج بيت الله الحرام .