“الصحة” توقع إتفاقيتين مع “عقال” و”عناية” لخدمة المرضى

متابعات_فجر

وقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمكتبه بالوزارة اليوم، اتفاقية بين الصحة ومجموعة عقول وأموال (عقال) لإنشاء منصة إلكترونية لتنظيم وتشجيع التبرع بالدم بعنوان “وتين”.

وأوضحت ” الصحة” أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي تهدف من خلالها إلى تعزيز المبادرات المجتمعية الريادية، وتمكين المبادرين من المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع، في سبيل مواجهة التحديات والرقي في المجال الصحي .

ويسعى الطرفين بموجب الاتفاقية إلى تفعيل منصة إلكترونية باسم “وتين”، بهدف التواصل بين بنوك الدم ، وحث أفراد المجتمع على التبرع بالدم.

وقع معالي وزير الصحة كذلك اتفاقية شراكة مجتمعية بين “الصحة” والجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، لتقديم خدمات طبية في مدينة الملك سعود الطبية في الرياض.

وبينت “الصحة” أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز إسهام القطاع الخيري في التنمية الصحية، وتمكين الجمعيات الخيرية من تقديم خدمات صحية وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء برنامج دعم العمليات الجراحية، وخدمة المرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على الخدمة في الوقت المناسب أو لعجزهم عن تحمل تكاليفها في مدينة الملك سعود الطبية .