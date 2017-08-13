بعد محاولة الهرب…ضبط قارب يحتوي على أكثر من 290 ألف حبة مخدرة

متابعات-فجر:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بعد توفيق الله تعالى ، أمس الاثنين، هدف بحري في حدود مسؤوليات قطاع حقل ، وباعتراضه للتحقق منه بادر من فيه بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على القارب ومستقليه والذي إتضح أنهما شخصان من الجنسية العربيه وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على مامجموعه ،(٢٩٩٠٠٠) مائتان وتسعة وتسعون ألف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون) ، كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي بأن حدود المملكة بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وصد أي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف والله ولي التوفيق.