خلال العشر سنوات الماضية…المملكة تشرفت بخدمة قُرابة 24 مليون حاج

واس-فجر:

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال السنوات العشر الماضية 23,935,354 حاجًا وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وقد سجل موسم الحج للعام الماضي 1437هـ أقل عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج فيه 1,862,909 حجاج، فيما سجل العام 1433هـ أعلى عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ عدد الحجاج في ذلك العام 3,161,573 حاجًا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، حيث أوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أنَّ مهمة حصر الحجاج كل عام هي من المهام التي تتشرف بها الهيئة، مبينًا أن مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام بدأت منذ عام 1390هـ، أبَّان كان مسماها (مصلحة الإحصاءات العامة)، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد جميع أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، واستمرتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد في كل عام تطور وتحسين في أساليب العد والحصر سعياً للدقة والشمولية.

وأفاد المفرج أن برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام سواءً خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو مواصلات وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج إضافة إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج، والتعرف على الطرق المستخدمة في القدوم لحجاج الخارج والداخل.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنها ستعلن عن عدد الحجاج بشكل دوري ابتداءً من الأول من ذي الحجة وستصدر الهيئة الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء اليوم التاسع من ذو الحجة وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج مبينة نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، وعدد الحجاج حسب الجنسية، وعدد الحجاج حسب جهة القدوم، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

يذكر أن العشر سنوات الماضية تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز الثلاثة ملايين مرة واحدة فقط، فيما تجاوز حاجز المليونين ست مرات، فيما انخفض عن المليونين حاج ثلاثة مواسم سجل العام الماضي أقلها، حيث بلغ عدد الحجاج عام 1428هـ 2,454,325 حاجاً، وعام 1429هـ، 2,408,849 حاجًا، وفي عام 1430هـ بلغ الحجاج 2,312,278 حاجًا، وعام 1431هـ 2,789,399 حاجًا، وعام 1432 هـ بلغ عدد الحجاج 2,927,717 حاجًا، وعام 1433 هـ بلغ عددهم 3,161,573 حاجًا، وعام 1434 هـ بلغ عدد الحجاج 1,980,249 حاجًا، وعام 1435هـ بلغ عددهم 2,085,238 حاجًا، وفي عام 1436هـ بلغ عدد الحجاج 1,952,817 حاجاً، وفي عام 1437هـ بلغ عدد الحجاج 1,862,909 حجاج.