«شرطة جدة» تحرر مقيماً اختطفته مجموعة آسيوية وطالبت بفدية «3 آلاف ريال»

فجر – واس:

صرّح الناطقُ الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز العمليات الأمنية الموحد ٩١١ تلقى بلاغاً من مقيم آسيوي، يدّعي خطفَ واحتجاز مقيم من بني جلدته في موقع غير معلوم، والمساومة بمبلغ مالي وقدره ٣٠٠٠ ريال سعودي مقابل الإفراج عنه.

وأضاف، بعد جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة، تمكنت الدوريات السرية بأمن محافظة جدة، من العثور على المحتجز، وضبط صاحب الموقع ومعه مجموعة من الجنسية الآسيوية، تم التحفظ عليهم وتسليمهم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.