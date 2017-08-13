الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي ينتهك الاجواء اللبنانية

واس-فجر:

جدد الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم, أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية من فوق بلدة كفر كلا حيث نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ومن ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة .

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من قوق بلدة كفر كلا ونفذت طيرانا دائريا من فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش باتجاه الأراضي المحتلة .