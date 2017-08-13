العينات القياسية لمختبر مستشفى الملك سلمان بالرياض تحصل على تقييم بنسبة 100%

متابعات-فجر:

حقق مختبر مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض، الدرجةَ الكاملة بنسبة 100% في تقييم العينات القياسية لأقسام الميكروبيولوجي للمرة السادسة عن النصف الأول من عام 2017م؛ وذلك ضِمن برنامج الجودة النوعية الخارجية الذي يقام مرة واحدة كل ستة أشهر تحت إشراف منظمة الصحة العالمية في مسقط EMRO/WHO، بمشاركة عدد كبير من المختبرات الإقليمية والمرجعية على مستوى الشرق الأوسط.

وقال رئيس قسم المختبر بمستشفى الملك سلمان بالرياض الأخصائي أول مختبر خالد الزياد: مختبر مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز يُعَد أحد الخمسة الأوائل في الشرق الأوسط من المختبرات الطبية المشاركة في البرنامج والذين حصلوا على الدرجة الكاملة، وهذا دلالة واضحة على التطور الملحوظ في مستوى أداء المختبر وبنك الدم وتقديم أرقى وأفضل الخدمات المخبرية للمواطنين، ومن خلال المشاركة في برامج الجودة النوعية الخارجية.

وأضاف: هذا التقييم يتم عن طريق إرسال عينات قياسية مجهولة النتائج (وكأنها عينات لمرضى حقيقيين) إلى جميع المختبرات المشاركة وعددها 32 مختبراً، ويقوم كل مختبر بتحليل تلك العينات للتعرف على البكتيريا والميكروبات الموجودة فيها؛ لاختيار وتحديد نوعية المضاد الحيوي المناسب لتلك العينات المرسلة من قِبَل برنامج (الجودة النوعية الخارجية).

وأردف “الزياد”: تَمُرّ العينات بعدة مراحل في التحليل حسب نظم إجراءت العمل المتبعة لمثل هذه العينات وإعادة إرسال النتائج إلى مكتب منظمة الصحة العالمية في مسقط؛ لمقارنتها مع النتائج الصحيحة والمعروفة لديهم.. وبناءً عليه يتم إعطاء الدرجة المناسبة لكل مختبر حسب دقة نتائجه.

وتابع: قسم المختبر يعتبر من أهم الأقسام في جميع المراكز الطبية على مستوى العالم لطبيعة المهام والخدمات التي يقوم بها، ونظراً للدور المهم للمختبر لا بد من التأكيد على ضرورة التقيد بقواعد التحليل المخبري السليمة لإمكانية إصدار نتائج دقيقة يمكن للطبيب أن يثق ويعتمد عليها؛ فلابد من اتباع قوانين مراقبة الجودة وخصوصاً باستعمال محاليل معتمدة ومجرّبة عالمياً؛ حتى لا يكون هناك مجال للشك في النتائج الصادرة.

وقال “الزياد”: حصل المختبر على الدرجة الكاملة في دقة التحاليل الطبية، وسيكون حصول المستشفى على هذه النتائج المتميزة دافعاً لمزيد من العطاء والتقدم والريادة في تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتشخيصية على المستوى المحلي والإقليمي.

جدير بالذكر أن مختبر مستشفى الملك سلمان بالرياض يعتبر من أفضل المختبرات على مستوى المملكة، وحقق الكثير من الإنجازات؛ آخرها حصوله على ستة مراكز من المراكز العشرة الأولى في اختبار عينات الجودة الخارجية لعام 2016م على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج.