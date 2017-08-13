صحة نجران تعقد برنامج التحديات في حديثي الولادة

متابعات_فجر

نفذت صحة نجران ممثلة بإدارة الشئون الأكاديمية والتدريب وبالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة عقد برنامج بعنوان (التحديات في حديثي الولادة) لمــدة يــوم واستهدفت هيئة الأطباء والتمريض بمستشفيات المنطقة والــدورة معتمـده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقــع 7 ساعــة تعليــم طبــي مستمــر وبلغ عدد المستهدفين في البرنامج (30) متدرب.

و صحة نجران تؤمن بأهمية التدريب للقوى العاملة للرفع من كفاءة الموظفين وتحسين مستوى أدائهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات الفنية والإدارية من خلال الندوات والبرامج التدريبية .