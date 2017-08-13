وصول 502541 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ حتى يوم أمس 502541 حاجاً, وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأظهرت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن 21949 حاجاً قدموا لطيبة الطيبة أمس، فيما غادرها في اليوم ذاته لمكة المكرمة 31094 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 307844 مسافراً.

وأفادت الإحصائية, أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندونيسية وعددهم 45139 حاجاً, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 194651 حاجاً, مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 185755 حاجاً.