نصائح هامة عند وضع أقنعة الوجه للحصول على بشرة نقية

متابعات_فجر

تلجأ أغلب السيدات لاستخدام الاقنعة الجاهزة او المحضرة في المنزل من المواد الطبيعية في المنزل، وهي ضرورية للحصول على بشرة نقية وشابة وخالية من الشوائب. إليكم بعض النصائح المهمة عند وضع الاقنعة على الوجه.

نظفوا الوجه جيداً بغسول لتنظيف وإزالة اثار الماكياج والزيوت والشوائب المتراكمة على البشرة، للاستفادة من مكونات القناع بشكل أفضل.

غسل الوجه بالماء الدافئ لفتح مسام البشرة أو تعريض الوجه لبخار متصاعد من الماء المغلي

وضع القناع على كامل الوجه مع التدليك بلطف باستخدام اليدين

ترك القناع على الوجه والاسترخاء قليلا مدة 15-20 دقيقة

إزالة القناع باستخدام الماء الدافئ يتبعه قليل من الماء البارد

استخدام المرطب المناسب لبشرتكم، ووضع كمية كافية منه للحصول على بشرة نقية وشابة.

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