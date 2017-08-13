القائم بأعمال سفارة المملكة لدى العراق والسفير العراقي يزوران منفذ جديدة عرعر والمنفذ العراقي

واس_فجر

زار القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور رشدي العاني اليوم منفذ جديدة عرعر والمنفذ العراقي ، للاطلاع على آخر الاستعدادات الأمنية والتجهيزات لتيسير الرحلات البرية للحجاج العراقيين .

كما اطلعا خلال زيارتهما منفذ جديدة عرعر على الخدمات المقدمة للحجاج في المستشفى الموسمي التابع للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية والمراقبة الصحية والجمارك وجوزات المنفذ , حيث ثمنا الجهود التي تقوم بها الأجهزة الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال القائم بأعمال سفارة المملكة لدى العراق في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إنه تم الاتفاق على الكثير من الاستثمارات والمشاريع التي تخدم البلدين ، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل الجوي في البلدين.

وأشاد بما يضمه المنفذ من تجهيزات تخدم الوضع الحالي, مبينًا أنه مع بداية تفعيل المنفذ سيتم تطوير المنفذين بما يخدم الحركة التجارية وحركة المسافرين .

من جانبه , أكد السفير العراقي لدى المملكة الدكتور شدي العاني أن افتتاح المنفذ سيعزز الحركة الاقتصادية بين البلدين , مشيراً إلى الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات .

وثمن السفير العراقي الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بلاده.