الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين الشريفين ونائبه على ما تقدمه المملكة من خدمات لحجاج بيت الله

متابعات_فجر

أعرب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج اليمن بشكل خاص .

جاء ذلك خلال إطلاع الرئيس اليمني على الاستعدادات الجارية لموسم الحج للعام الجاري 1438هـ .

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