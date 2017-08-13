الرئيس اليمني يشكر خادم الحرمين الشريفين ونائبه على ما تقدمه المملكة من خدمات لحجاج بيت الله

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أعرب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج اليمن بشكل خاص .
جاء ذلك خلال إطلاع الرئيس اليمني على الاستعدادات الجارية لموسم الحج للعام الجاري 1438هـ .
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