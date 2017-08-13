طرق طبيعية لتنظيف الأوعية الدموية و شرايين القلب

متابعات – فجر :

يلعب الكوليسترول دور الحماية لجدران خلايا الجسم ويجعلها تقاوم أكثر، لكن عندما يضخ الكولستيرول بكميات كبيرة في الدم، يتعدى خلالها الغرامين لكل ليتر من الدم، يصبح أكثر خطورة على صحة الإنسان، فيتسبب بانسداد الشرايين والأوعية الدموية، الأمر الذي يشكل خطورة على القلب والاوعية.ومن أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم، التغدية السيئة، عدم ممارسة الرياضة، السمنة، التدخين، الإجهاد. ويؤدي ارتفاع الكوليستيرول في الدم إلى السكتة الدماغية، النوبة القلبية، أمراض الشرايين الطرفية، صعوبة في المشي، عدم تدفق الدم في الجسم ووصوله للقلب والدماغ. للحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم يجب اختيار الدهون الجيدة، مثل الزيوت النباتية، والتوقف عن شرب الخمر لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، اتباع نظام غدائي صحي، التوقف عن التدخين، إضافة لذلك هناك بعض العلاجات الطبيعية للحد من هذه المشكلة الصحية، منها هذا المشروب الطبيعي لتنظيف الأوعية الدموية وشرايين القلب. – المكونات: عصير البصل خل التفاح عصير الليمون عصير الزنجبيل – الإعداد: في قدر، قومي بمزج جميع المكونات ثم قومي بتسخينها لمدة 30 دقيقة، ضعي المزيج في زجاجة محكمة الإقفال واحفظيه في الثلاجة، قومي باستهلاك ملعقة كبيرة من هذا الشراب كل صباح قبل الإفطار.