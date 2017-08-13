باكستان.. مقتل وإصابة جنود باكستانيين جراء انفجار عبوة ناسفة بإقليم بلوشستان

متابعات – فجر :

قتل ستة جنود وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار استهدف سيارة لقوات حرس الحدود الباكستانية كانت تقوم بأعمال دورية في وقت متأخر من الليلة بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب أحد الطرق في منطقة هرنائي البلوشية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة لقوات حرس الحدود بالقرب منها ما أدى إلى تدمير السيارة وسقوط القتلى والجرحى.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، في حين نُقل المصابون إلى المستشفى , ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وندد رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان ثناء الله زهري بالانفجار، وأمر سلطات الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الجناة.

وجاء هذا الانفجار بعد يومين من انفجار مماثل استهدف شاحنة للجيش في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان ما أدى إلى مقتل خمسة عشر شخصًا بينهم ثمانية جنود.