قرقاش : “قطر” تسعى لتسييّس الحج وإعلامها يغطي أحداث العوامية بطريقة خبيثة

متابعات – فجر :

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بأن “الموقف القطري مكابر ومتخبط”، مشيراً إلى أن “موقف قطر يتهم الإمارات بتصدير الحملة ضده، ويفتح جبهات، جبهات مع السعودية، ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي”، معبّراً عن ذلك بأنه “منطق اللامنطق”.وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس الإثنين؛ أن“التحرك القطري وصل يأسه، يحرق جسوره مع محيطه، ورغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملاً في تدخل خارجي يمكّن الوساطة”، موضحاً أن ذلك “تخبط لا يبشّر بتقصير الأزمة”.وتابع قرقاش “إذا كانت الإمارات المحرضة فلم تسييّس الحج؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ موقف متخبط بعيد عن المنطق”.وأشار “أما شعارات السيادة التي رفعت زيفاً في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها، سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة”.واختتم قرقاش تغريداته قائلاً: “للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم أمام الدوحة فرصة للعودة للمنطق والواقع أساسه المطالب الـ 13 كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض”.