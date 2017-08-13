قتلى وجرحى جراء حادث دهس في باريس

متابعات – فجر :

أفادت الشرطة الفرنسية، بمقتل طفلة وسقوط 8 جرحى على الأقل، 6 منهم في حالة خطيرة، إثر اقتحام سيارة مطعم لإعداد البيتزا، بمنطقة لافيرتي سو لاجوار، شرق العاصمة باريس، مساء الإثنين، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية. وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية، أن “شرطة باريس تمكنت من توقيف السائق”.وذكرت مصادر في شرطة باريس “إن الحادث كان متعمداً”، مضيفة أن السائق الذي صدم بسيارته مرتادي مطعم للبيتزا شرقي باريس عمره 39 عاماً واعترف للشرطة بأنه كان يحاول الانتحار.كما أفاد مصدر قضائي فرنسي، استبعاد فرضية الهجوم الإرهابي في الحادثة، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.