انطلاق مهرجان الدلم للتمور.. مهرجان يحكي تاريخ منطقة

الدلم – الرياض

برعاية أمير منطقة الرياض بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الدلم للتمور تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان الذى تنطلق فعالياته الخميس القادم الموافق 25/11/1438هـ ويستمر لمدة شهرين في ساحات المركز الحضاري وسط المحافظة، والذي يعتبر الأضخم على مستوى منطقة الرياض.‬

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المركز الحضاري بمحافظة الدلم مساء أمس بحضور رئيس المجلس البلدي هديان الدوسري والمدير التنفيذي للجنة العُليا للمهرجان ناصر القبعان وصاحب امتياز التنظيم المشرف العام للمهرجان يوسف بن إبراهيم الضاري.

وشهد المؤتمر حضوراً إعلامياً كثيفاً من رجال الإعلام والصحافة وعدد من وجهاء المنطقة تخلله كلمة ترحيبية من مقدم الحفل وآيات من الذكر الحكيم.

وفِي كلمته قال هديان الدوسري إن تنظيم “مهرجان الدلم للتمور 2017” يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية والتي تركز على تنشيط السياحة الداخلية ودعم الانتاج الزراعي المحلي، منوهاً إلى أن المهرجان يعد الأكبر والأضخم على مستوى المنطقة، حيث بدأنا التجهيز لهذا الحدث منذ عام تقريباً.

ووجه “الدوسري” شكره لسمو أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن لموافقته الكريمة على رعاية المهرجان، ولمحافظ محافظة الدلم وللرعاة الذين ساهموا ولا زالوا يساهمون في نجاح المهرجان.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي للجنة العُليا للمهرجان ناصر القبعان أن المهرجان سيستمر لمدة شهرين وسيتخلله العديد من البرامج والفعليات التراثية والثقافية التي تعكس حضارة محافظة الدلم.

وسيتضمن مشاركة مصانع التمور وعرض لمنتجات التمور بأنواعها ومشاركة للإدارات الحكومية وبعض الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية، كما سيصاحب بعض الفقرات المتنوعة، كما سيكون هناك جدول سياحي تنظيمي لزيارة بعض المواقع والأماكن الأثرية بالمحافظة.

وأضاف “القبعان” أن المهرجان سيكون الأول هذا العام وسنتخذه نواه لإطلاق باكورة فعاليات مصاحبة وبشكل دوري كل عام.

يذكر أن مهرجان الدلم للتمور يقام للمرة الاولى في محافظة الدلم وعلى مستوى المنطقة وتحتضن محافظة الدلم العديد من المعالم الاثرية والتاريخية.