المقام السامي يوافق على انعقاد «مجلس الوزراء» يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من الاثنين

فجر – واس:

أوضح سمو الأمين العام لمجلس الوزراء أنه قد تم العرض على النظر الكريم بأن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين ، وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبين خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 185 ) وتاريخ 14 / 8 / 1434هـ ، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية من يوم الأحد حتى يوم الخميس ، مما قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس الموقر في يوم الاثنين من كل أسبوع ، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ذلك.

هذا ورفع سمو الأمين العام لمجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ولنائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه الموافقة التي سوف تعزز الأداء الحكومي والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.