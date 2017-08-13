الأهلي يواصل استعداده للقاء الفتح والبرازيلي ليوناردو يصل جدة

مازن الشهري – فجر – الرياض

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعداداً لمباراة الجولة الثانية أمام نادي الفتح ضمن منافسات دوري جميل يوم الخميس المقبل على أرضية مدينة الملك عبدالله بجدة.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء والركض حول المضمار قبل أن يؤدي اللاعبون مران التحكم بالكرة والتمرير السريع .

وركز مران اليوم على النواحي التكتيكية لمختلف خطوط الفريق بإشراف المدير الفني سيرجي ريبروف الذي طالب بتصحيح الأخطاء الفنية التي صاحبت مباراة الفريق الأخيرة .

كما تعرض اللاعب مهند عسيري لتمدد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى اثناء المناورة التي اجريت مساء أمس واظهرت التقارير الطبية حاجته للعلاج عشرة أيام .

من جهة أخرى وصل في التاسعة والربع مساء اليوم اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا للإنضمام للكتيبة الخضراء .