مدينة “سعود الطبية” تُطلق مبادرة “معك” لمرافقة كبار السن

متابعات – فجر

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في وحدة التطوع، “مبادرة معك”، والتي تهدف إلى تسهيل وخدمة المرضى والمراجعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في إكمال إجراءاتهم الطبية.

وأوضحت رئيس وحدة التطوع بالمدينة، رنده الكليب، بأن “مبادرة معك” تتمثل في مرافقة المتطوع للمراجعين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة من لحظة دخوله وحتى خروجه من مدينة الملك سعود الطبية.

وأفادت الكليب أن عدد المتطوعين في المدينة وصل لنحو 45 متطوع، وسجلت عدد ساعات التطوع، ألف و190 ساعة تقريباً، مشيرة إلى أن وحدة التطوع بالمدينة أُنشئت لتواكب رؤية المملكة 2030، حيث تكمن أهمية التطوع في إسهام الشباب في قضايا المجتمع.

ونوهت الكليب، بأن المدينة تقوم من خلال طاقم المتطوعين في توجيه وإرشاد المرضى والمراجعين في مختلف أقسام المدينة، مضيفة إلى أن المدينة تسعى إلى تفعيل مبادرة “إسعاد طفل”، والموجهة للأطفال من ذوي الأمراض المزمنة، من خلال تنظيم برامج ترفيهية للأطفال، يقوم عليها طاقم المتطوعين.

واختتمت الكليب تصريحها قائلة: تسهم مبادرات مدينة الملك سعود الطبية التطوعية في الاستفادة من أوقات الشباب والشابات، خصوصاً في أوقات الفراغ.