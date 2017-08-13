الجوازات تصدر بيانا حول أعداد التزوير بين الحجاج بمطار جدة

متابعات – فجر

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، بأن الجوازات رصدت حالتين تزوير جواز في مطار الملك عبدالعزيز في جدة خلال فترة قدوم الحجاج للمملكة، ولكن رصدت الجوازات تزوير تمديد الجواز من دول أخرى وصل قرابة “75 ” حالة، ويتم التعامل مع من لديهم هذه الملاحظات يعادون من حيث قدموا. وحتى الوقت الحالي لم نعثر على أي تزوير في تأشيرات الحج.

وقال اللواء سليمان اليحيى خلال زيارته التفقدية أمس لمنفذ جديدة عرعر : بأن الهدف من الزيارة بناء على توجيه من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للشخوص على جميع منافذ قدوم الحجاج للمملكة، وقد بدأنا في المدينة المنورة ثم لمنفذ جديدة عرعر وذلك للاطمئنان على الإجراءات المتخذة ،وكذلك الترحيب في الحجاج ومن ثم رفع معنويات العاملين والإجابة على استفساراتهم ومعالجة أي ملاحظة أن وجدت ،وشدد على أنهم يسعون على كسب الرضى واسعاد الحجاج ،وهم من يعبرون عن مرئياتهم بهذا الشكل، مبيناً بأن جميع الخدمات في جوازات منفذ جديدة عرعر ممتازة وتسير بدقة وسرعة أنهاء إجراءات ،وذلك من خلال رضى الحجاج الذين تم التحدث معهم اثناء انهاء إجراءاتهم التي تمت بطريقة ميسرة ،وأضاف بأن القوى العاملة في جوازات منفذ جديدة عرعر يبلغ “80 ” بينهم ” 60 “فرد و” 20 ” ضابط ، وتم أنهاء إجراءات أكثر من ” 8″ ألاف حاج عراقي حتى أمس الاثنين ،كما أن لدى الجوازات قوة احتياطية في كل منفذ عند الاحتياج في حالة التغيب أو في حالات طلب زيادة الأعداد ،وأشار إلى أن الجوازات وفرت كاميرات في صالات المنافذ وهذه الكاميرات مربوطة مع القيادة في الرياض وجدة ،وكذلك مربوطة مع وزير الداخلية ويتابع كل الإجراءات عن طريق الآيباد، وهي ليست للمراقبة فهي للاطمئنان على سير العمل إذا وجد ملاحظات يتم الاتصال بهم للتصحيح وحلها عاجلاً، وأيضاً رصد ما يحدث في المنافذ ،وذكر حول احتياج محافظة رفحاء وطريف لقسم شؤون السعوديين عليهم أن يستفيدون من خدمة البريد واصل وهذا بناء على توجيهات بأن الخدمات تصلهم لمنازلهم دون عناء ،وكذلك ننظر لهذا الطلب إذا كان هناك حاجة في رفحاء وطريف إلى عملية فتح فروع لاستقبال طلبات التجديد والاصدار للقصر خاصة أما الكبار عن طريق البريد فننظر فيها بإذن الله .