مدني الشرقية يُسيطر على حريق بمبنى سكني بحي السلام بالدمام

متابعات – فجر

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية من السيطرة على حريق نشب في مبنى سكني بحي السلام بمدينة الدمام.

ووفقا للتفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن الفرق قامت وفور وصولها باخلاء 22 شخصاً من المبنى المكون من ثلاثة أدوار.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العميد / منصور الدوسري بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن نشوب حريق في مبنى سكني مكون من 3 أدوار وكانت جميعها عبارة عن شقق مفروشة واقتصر الحريق على ملحق في السطح.

وعليه فقد قامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق وإخلاء عدد 22 شخصا ولاتوجد إصابات ولله الحمد وأن سبب الحادث التماس كهربائي في المكيف .