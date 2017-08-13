الأمير سعود بن خالد الفيصل يطلع على خطة الجوزات بالمدينة لموسم الحج

واس – فجر

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، على خطة إدارة الجوزات بالمنطقة لموسم حج العام الحالي , التي يتم تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف .

‎واستمع سموه لدى استقباله في الإمارة اليوم مدير عام الجوزات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، إلى شرح عن خطة الجوزات وماتقدمه من إجراءات وخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، لتسهيل دخولهم ومغادرتهم بكل يسر وسهولة دون تأخير.

وأثنى سمو الأمير سعود بن خالد على ماحققته الجوازات من خدمات وإجراءات لضيوف الرحمن , داعياً لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الامكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة خدمة لضيوف الرحمن والزوار .