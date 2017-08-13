المدير الفني لمنتخب الإمارات يستعين بـ 30 لاعب لمباراتي الإمارات مع الأخضر والعراق

وكالات – فجر

استدعى الأرجنتيني ادجاردو باوزا المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم 30 لاعبا لتشكيلة الفريق استعدادا لمواجهة السعودية في 29 أغسطس الجاري في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ومواجهة المنتخب العراقي في 5 سبتمبر القادم في العاصمة الأردنية عمَان وذلك ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا .2018

وقال حسن الجسمي المتحدث الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن بداية التجمع للمنتخب ستكون في دبي يوم الجمعة المقبل حيث ستبدأ التدريبات على أرضية ملعب ذياب عوانه بدون لاعبي نادي العين لارتباطهم مع ناديهم بالمواجهة أمام الهلال السعودي في 21 أغسطس الحالي ضمن دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، على أن يلتحقون بالمنتخب في اليوم التالي للمباراة.

وأضاف الجسمي، أنه وبالتحاق لاعبو العين لتشكيلة المنتخب تنتقل التدريبات إلى مدينة العين حيث ستجرى التدريبات على ستاد طحنون بن محمد (القطارة) وسيكون السفر إلى العاصمة الأردنية عمَان في 3 سبتمبر القادم. وضمت تشكيلة المنتخب الإماراتي اللاعبين: سهيل أحمد النوبي، بني ياس، أحمد خليل، علي مبخوت، محمد فوزي، فارس جمعة، علي خصيف من نادي الجزيرة، وعبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، محمد مرزوق، ماجد ناصر، حسن إبراهيم (شباب أهلي دبي)، وأحمد برمان، مهند سالم العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، محمد عبدالرحمن (العين)، وطارق أحمد، محمود خميس، سالم صالح، أحمد محمد شمبيه، (النصر)، وإسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم، أحمد راشد المحرزي(الوحدة).

وكان باوزا قد قام بزيارات ميدانية لمعسكرات أندية الجزيرة والنصر وشباب الأهلي دبي في أوروبا وحضر 3 مباريات ودية لهذه الأندية، للاطلاع عن قرب على مستوى وأداء اللاعبين، إضافة للاجتماع مع مدربي هذه الأندية والجلوس معهم ومناقشتهم وتبادل الأفكار والمقترحات حول الخطط التدريبية والتطويرية بما يصب في مصلحة تطوير مستوى اللاعبين بما يعود بالفائدة الإيجابية للمنتخب الوطني وللأندية على حدٍ سواء.

وشهدت التشكيلة الجديدة للمدرب الارجنتيني انضمام لاعبين جديدين تم تصعيدهما من صفوف المنتخب الأولمبي وهما سهيل أحمد النوبي من نادي بني ياس، وأحمد راشد المحرزي من الوحدة.